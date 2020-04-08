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08 Nisan 2020, Çarşamba
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O isimler kesintiyi kabul etti

O isimler kesintiyi kabul etti

Dünyada birçok kulüpte olduğu gibi de futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Kamuoyunda farklı iddialar ortaya atılırken, sarı-lacivertlilerin ilk olarak görüştüğü 10 isimden olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü.

Dünyada birçok kulüpte olduğu gibi de futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Kamuoyunda farklı iddialar ortaya atılırken, sarı-lacivertlilerin ilk olarak görüştüğü 10 isimden olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü. Garry Rodrigues, , Vedat Muriç, , Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, , ve Altay Bayındır'ın yönetimin maaş kesintisini kabul ettiği belirtildi.
  1. 8.4.2020
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