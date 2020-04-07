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07 Nisan 2020, Salı
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Valbuena Soldado'nun diline düştü!

Valbuena Soldado'nun diline düştü!

'nin eski yıldızı , corona virüsü nedeniyle kendisini eve kapatırken, yeni sakal stiliyle dikkat çekti. Sakalını kestiren Fransız yıldız, fotoğrafını paylaşıp "Ne düşünüyorsunuz, keseyim mi, kalsın mı?" sorusunu sorarken, F.Bahçe'den eski takım arkadaşı ise "Narcos'ta oynamaya hazırsın" cevabını vererek Valbuena'ya takıldı.

Corona virüsü nedeniyle kendilerini eve kaoatan futbolcular saç ve sakallarını keserek virüse karşı tedbir almaya devam ederken, 'nin eski yıldızı da yeni sakal stiliyle dikkat çekti.

Fransız yıldız, yeni tarzıyla fotoğraf paylaşıp "Ne düşünüyorsunuz, keseyim mi, kalsın mı?" sorusunu yöneltirken, F.Bahçe'den eski takım arkadaşı ise "Narcos'ta oynamaya hazırsın" cevabını vererek Valbuena'ya takıldı.

  1. 07.04.2020
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