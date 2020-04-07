Valbuena Soldado'nun diline düştü!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, corona virüsü nedeniyle kendisini eve kapatırken, yeni sakal stiliyle dikkat çekti. Sakalını kestiren Fransız yıldız, sosyal medyadan fotoğrafını paylaşıp "Ne düşünüyorsunuz, keseyim mi, kalsın mı?" sorusunu sorarken, F.Bahçe'den eski takım arkadaşı Roberto Soldado ise "Narcos'ta oynamaya hazırsın" cevabını vererek Valbuena'ya takıldı.
Corona virüsü nedeniyle kendilerini eve kaoatan futbolcular saç ve sakallarını keserek virüse karşı tedbir almaya devam ederken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena da yeni sakal stiliyle dikkat çekti.
Fransız yıldız, yeni tarzıyla sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp "Ne düşünüyorsunuz, keseyim mi, kalsın mı?" sorusunu yöneltirken, F.Bahçe'den eski takım arkadaşı Roberto Soldado ise "Narcos'ta oynamaya hazırsın" cevabını vererek Valbuena'ya takıldı.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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