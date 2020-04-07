Valbuena Soldado'nun diline düştü!

Corona virüsü nedeniyle kendilerini eve kaoatan futbolcular saç ve sakallarını keserek virüse karşı tedbir almaya devam ederken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena da yeni sakal stiliyle dikkat çekti.

Fransız yıldız, yeni tarzıyla sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp "Ne düşünüyorsunuz, keseyim mi, kalsın mı?" sorusunu yöneltirken, F.Bahçe'den eski takım arkadaşı Roberto Soldado ise "Narcos'ta oynamaya hazırsın" cevabını vererek Valbuena'ya takıldı.