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07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Luiz Gustavo'dan flaş karantina itirafı!

Luiz Gustavo'dan flaş karantina itirafı!

Luiz Gustavo'dan flaş karantina itirafı!

Son dakika haberine göre corona virüsü salgını nedeniyle kendini karantina altına alan Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldız orta sahası Luiz Gustavo, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Coronavirüsü salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Gustavo, "Ölümler giderek artıyor ve bu da herkesi tedirgin ediyor" dedi.

Sambacı, İstanbul'da rahat olduğunu söyleyerek, "Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Yıldız futbolcu ayrıca, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.

  1. 07.04.2020
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