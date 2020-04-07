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07 Nisan 2020, Salı
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İspanyol basını yazdı: ''nin hedefi için son şans!'

İspanyol basını yazdı: 'Fenerbahçe'nin transfer hedefi Barcelona için son şans!'

'ye İspanya'dan için kötü haber... Şu anda Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen ve Haziran ayında sözleşmesi sona erecek için sarı lacivertliler nabız yoklamaya başlarken, 'nın konuya dahil olacağı belirtildi. Sport.es, okuyucularıyla paylaştığı haberde "Barcelona için ya şimdi ya asla!" dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr  | DIŞ HABERLER)

için kötü haber İspanya'dan geldi... Sarı lacivertlilerin listesinin üst sıralarında yer alan Brezilyalı yıldız için 'nın harekete geçeceği aktarıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde şu ifadeler yer aldı;

"Chelsea'li futboclunun sözleşmesinin sona ermesi ve piyasa değerinin 30 milyon euro olması, Barcelona'ya bu anlaşmayı cazip kılıyor ve kesinlikle mükemmel olacağı söyleniyor. Brezilya medyası kısa süre önce, Willian'ın, Chelsea'nin 2 yıllık yeni sözleşme önerisini reddettiğini yazmıştı.

Pep Guardiola, Barcelona'da çalıştığı dönemde onu takımına kazandırmaya kararlıydı ancak bu transfer gerçekleşmedi ve Chelsea'den önce oyuncu Rus ekibi Anzhi'yi seçti.

İngiltere'de başarılı yıllar geçiren Willian'a Barcelona, sürekli ilgi duyumaya devam etti. Hem İspanyol hem de İngiliz medyasında çıkan haberlerde Ernesto Valverde döneminde de oyuncu Katalan devine istendi.

Valverde'nin ocak ayında ayrılışının ardından Quique Setien'in getirilmesi, bu konuda belirsizlik yaratsa da kulüp yöneticilerinin fikri, ileri uçta alternetifin az olduğu yönünde.

Sezon sonunda sözleşmesi biten ve transferi ucuza getirmeyi planlayan Barcelona'lı yöneticiler için Willian konusu 'ya şimdi, ya asla' konumunda bulunuyor."

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 14:51
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