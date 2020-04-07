İspanyol basını yazdı: 'Fenerbahçe'nin transfer hedefi Barcelona için son şans!'
Fenerbahçe'ye İspanya'dan transfer için kötü haber... Şu anda Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen ve Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Willian için sarı lacivertliler nabız yoklamaya başlarken, Barcelona'nın konuya dahil olacağı belirtildi. Sport.es, okuyucularıyla paylaştığı haberde "Barcelona için ya şimdi ya asla!" dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe için kötü haber İspanya'dan geldi... Sarı lacivertlilerin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Brezilyalı yıldız Willian için Barcelona'nın harekete geçeceği aktarıldı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde şu ifadeler yer aldı;
"Chelsea'li futboclunun sözleşmesinin sona ermesi ve piyasa değerinin 30 milyon euro olması, Barcelona'ya bu anlaşmayı cazip kılıyor ve kesinlikle mükemmel olacağı söyleniyor. Brezilya medyası kısa süre önce, Willian'ın, Chelsea'nin 2 yıllık yeni sözleşme önerisini reddettiğini yazmıştı.
Pep Guardiola, Barcelona'da çalıştığı dönemde onu takımına kazandırmaya kararlıydı ancak bu transfer gerçekleşmedi ve Chelsea'den önce oyuncu Rus ekibi Anzhi'yi seçti.
İngiltere'de başarılı yıllar geçiren Willian'a Barcelona, sürekli ilgi duyumaya devam etti. Hem İspanyol hem de İngiliz medyasında çıkan haberlerde Ernesto Valverde döneminde de oyuncu Katalan devine istendi.
Valverde'nin ocak ayında ayrılışının ardından Quique Setien'in getirilmesi, bu konuda belirsizlik yaratsa da kulüp yöneticilerinin fikri, ileri uçta alternetifin az olduğu yönünde.
Sezon sonunda sözleşmesi biten ve transferi ucuza getirmeyi planlayan Barcelona'lı yöneticiler için Willian konusu 'ya şimdi, ya asla' konumunda bulunuyor."
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 14:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanyol basını yazdı: 'Fenerbahçe'nin transfer hedefi Barcelona için son şans!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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