Eski Fenerbahçeli Reto Ziegler'den corona virüsü açıklaması!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen şua anda ise ABD'de Dallas'ta kariyerini devam ettiren yıldız futbolcu Reto Ziegler, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Reto Ziegler'in açıklamaları:

"İLGİNÇ BİR DURUM YAŞIYORUZ"

Her yerde olduğu gibi, Dallas'ta da biz şu anda ilginç bir durum yaşıyoruz. İnsanların bu konuyu ciddiye alıyor. Bu büyük şehrin sokaklarında neredeyse insan yok. Herkes neden evde kalması gerektiğini anlıyor ve sosyal mesafe kuralına uyuyor.

"HOŞUMA GİTMEYEN TEK ŞEY..."

Eşimle ve kızımla geçirdiğim zamandan memnunum. Kızımın ilk adımlarını gördüm, 1. yaş gününü kutladım. Lig devam etse ve sürekli yolculuk halinde olsak, belki bunları kaçıracaktık. Benim hoşuma gitmeyen tek şey, sevdiğim insanlardan, annem ve babamdan uzak olmak.



"NE OLACAĞINI ŞU ANDA BİLMEMİZ ZOR"

Zor olan psikolojik olarak sezonun tekrar ne zaman başlayacağını bilememek. Benim hedefim oynamak. Sabah 6'da kalkıp idman yapmakla bir sorunum yok. ABD'de güzel olan, sezon yıl boyunca sürüyor ve hepimizin Aralık 31'e kadar sözleşmesi var. Bu sezonu bitirmek için güzel bir fark yaratıyor. Durum sürekli değişiyor, ne olacağını şu anda bilmemiz zor.

"ÇOK KÖTÜ BİR DENEYİMDİ"

"Sezonun seyircisiz oynanabileceği ihtimali beni rahatsız ediyor. Böyle oynanacağına, oynanmaması daha güzel olacaktır. Ben Türkiye'de, Fenerbahçe ile bu tecrübeyi yaşadım ve gerçekten çok kötü bir deneyimdi."

"1-2 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

1-2 yıl daha oynamak istiyorum. Bana iyi teklifler yapan bir kulüpte olacağım. Her şeye açığım ancak ABD'yi sevdim ve burada kalmak bana çekici geliyor. Ancak yine de benim yaşımda sonrasını planlamaya başlamak da mantıklı olacaktır.



"13. KULÜBÜMDEYİM"

13. kulübümdeyim, açıkçası bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Benim önceliğim her zaman oynamak oldu çünkü sahada olmayı seviyorum. Mümkün olduğunca bunun için transfer oldum ancak Sampdoria'da 4,5 yıl, Sion'da da 3 yıl oynamışlığım var.

"CONTE BANA ŞANS VERMEDİ"

Juventus kariyerimi sürdüremediğim için biraz pişmanlığım var. 2011'de transfer olduğumda, beni transfer eden Luigi del Neri gönderildi ve yerine gelen Conte de bana şans vermedi. Fenerbahçe'ye imza attım ben de. Yine de geçmişe baktığımda, kariyerimle gurur duyuyorum.