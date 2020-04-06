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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Evdekal

Evdekal Yalova

Fenerbahçeliler Derneği, Covid-19 salgınıyla 7/24 mücadele eden tüm görevlilere destek ve teşekkürlerini pankartla iletti.

Devlet Hastanesi önüne asılan pankartta vatandaşlara da; sosyal mesafe, izolasyon, hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve acil durumlar haricinde dışarıya çıkmayarak "#EVDEKAL"maları çağrısı yapıldı.

  1. 6.4.2020
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