Ferdi’ye paramız yetmez - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ferdi’ye paramız yetmez

Ferdi’ye paramız yetmez

Ferdi’ye paramız yetmez

'ye yakın 'Derby ', taraftarlara anket açarak, ''nu takımda görmek ister misiniz?' diye sordu. Twitter üzerinden soruyu yanıtlayan İngiliz taraftarlar, Ferdi'yi beğendiklerini ancak değerini karşılayacak paraya sahip olmadıklarını dile getirdi.

Derby County'ye yakın 'Derby ', taraftarlara anket açarak, ''nu takımda görmek ister misiniz?' diye sordu. Twitter üzerinden soruyu yanıtlayan İngiliz taraftarlar, Ferdi'yi beğendiklerini ancak değerini karşılayacak paraya sahip olmadıklarını dile getirdi.

  1. 4.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ferdi’ye paramız yetmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA