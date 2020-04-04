Ferdi’ye paramız yetmez
Derby County'ye yakın haber sitesi 'Derby County Live', taraftarlara anket açarak, 'Ferdi Kadıoğlu'nu takımda görmek ister misiniz?' diye sordu. Twitter üzerinden soruyu yanıtlayan İngiliz taraftarlar, Ferdi'yi beğendiklerini ancak değerini karşılayacak paraya sahip olmadıklarını dile getirdi.
Derby County'ye yakın haber sitesi 'Derby County Live', taraftarlara anket açarak, 'Ferdi Kadıoğlu'nu takımda görmek ister misiniz?' diye sordu. Twitter üzerinden soruyu yanıtlayan İngiliz taraftarlar, Ferdi'yi beğendiklerini ancak değerini karşılayacak paraya sahip olmadıklarını dile getirdi.
- 4.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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