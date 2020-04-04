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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Braida ile görüşme yaptı!

Fenerbahçe Braida ile görüşme yaptı!

Sportif direktörlük için 'nın ismi de konuşuluyor. Başkan 'un 2019'a kadar 'da görev yapan 73 yaşındaki İtalyan adamı ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Sportif direktörlük için Ariedo Braida'nın ismi de konuşuluyor. Başkan Ali Koç'un 2019'a kadar 'da görev yapan 73 yaşındaki İtalyan adamı ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü. İkilinin fikir teatisi yaptıkları ve daha sonra tekrar görüşmek üzere sözleştikleri dile getirildi.

  1. 4.4.2020
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