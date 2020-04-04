Fenerbahçe Braida ile görüşme yaptı!

Sportif direktörlük için Ariedo Braida'nın ismi de konuşuluyor. Başkan Ali Koç'un 2019'a kadar Barcelona'da görev yapan 73 yaşındaki İtalyan futbol adamı ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü. İkilinin fikir teatisi yaptıkları ve daha sonra tekrar görüşmek üzere sözleştikleri dile getirildi.