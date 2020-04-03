Son çeyrekler belirledi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Son çeyrekler belirledi

Son çeyrekler belirledi

Son çeyrekler belirledi

Kanarya ligde bu sezon en çok golü ikinci yarıların son 15 dakikasında attı, kalesinde en fazla golü ise ilk yarının son 15 dakikasında gördü.

Şampiyonluk yarışına bu sezon da erken havlu atan 'de ligin oynanan 26 haftasında atılan ve yenilen gollerin dakikaları dikkat çekti. Sarı-lacivertliler en çok golü ikinci yarının son bölümünde (46 golün 12'sini) atarken, kalesinde en fazla golü ise ilk yarıların son bölümünde (34 golün 9'unu) gördü. Ajansspor'un derlediği haberin istatistikleri şöyle:


  1. 3.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son çeyrekler belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA