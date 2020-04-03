Son çeyrekler belirledi
Kanarya ligde bu sezon en çok golü ikinci yarıların son 15 dakikasında attı, kalesinde en fazla golü ise ilk yarının son 15 dakikasında gördü.
Şampiyonluk yarışına bu sezon da erken havlu atan Fenerbahçe'de ligin oynanan 26 haftasında atılan ve yenilen gollerin dakikaları dikkat çekti. Sarı-lacivertliler en çok golü ikinci yarının son bölümünde (46 golün 12'sini) atarken, kalesinde en fazla golü ise ilk yarıların son bölümünde (34 golün 9'unu) gördü. Ajansspor'un derlediği haberin istatistikleri şöyle:
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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