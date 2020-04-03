Rüştü Reçber normal odada - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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normal odada

Rüştü Reçber normal odada

COVİD-19 tanısıyla hastaneye kaldırılan 'in tedavisine devam ediliyor. Milli kalecinin eşi , eşinin son durumuyla ilgili, " ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz. Tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. ilginize alakanıza sonsuz teşekkürler" açıklamasını yaptı.

COVİD-19 tanısıyla hastaneye kaldırılan 'in tedavisine devam ediliyor. Milli kalecinin eşi , eşinin son durumuyla ilgili, " ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz. Tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. ilginize alakanıza sonsuz teşekkürler" açıklamasını yaptı.
  1. 3.4.2020
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