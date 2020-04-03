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03 Nisan 2020, Cuma
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Konukevi sağlıkçılara

Konukevi sağlıkçılara

, kulübe ait konukevini sağlık çalışanlarına tahsis etti. Açıklamada, "Ülkemize olan sorumluluk bilincimizle kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz. #" denildi.

, kulübe ait konukevini sağlık çalışanlarına tahsis etti. Açıklamada, "Ülkemize olan sorumluluk bilincimizle kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz. #" denildi.
  1. 3.4.2020
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