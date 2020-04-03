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03 Nisan 2020, Cuma
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: benim için ayrı

Josef: Vasco benim için ayrı

'nin eski ön liberosu de , 'ya dönmesi halinde bu takımın olacağını söyledi. Suudi ekibi Al-Ahli'de forma giyen tecrübeli oyuncu, 'a yaptığı açıklamada, "Vasco'ya saygı duyuyorum. Bana okul, yemek ve ev veren, bana bugün olduğum kişiliği öğreten kulüptü. O formayı temsil etmeye çalışıyorum. Her nerde olursam olayım." dedi.

'nin eski ön liberosu de , 'ya dönmesi halinde bu takımın olacağını söyledi. Suudi ekibi Al-Ahli'de forma giyen tecrübeli oyuncu, 'a yaptığı açıklamada, "Vasco'ya saygı duyuyorum. Bana okul, yemek ve ev veren, bana bugün olduğum kişiliği öğreten kulüptü. O formayı temsil etmeye çalışıyorum. Her nerde olursam olayım." dedi.
  1. 3.4.2020
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