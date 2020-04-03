Fenerbahçe'nin eski ön liberosu Josef de Souza, Brezilya'ya dönmesi halinde bu takımın Vasco olacağını söyledi. Suudi ekibi Al-Ahli'de forma giyen tecrübeli oyuncu, Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Vasco'ya saygı duyuyorum. Bana okul, yemek ve ev veren, bana bugün olduğum kişiliği öğreten kulüptü. O formayı temsil etmeye çalışıyorum. Her nerde olursam olayım." dedi.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Josef: Vasco benim için ayrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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