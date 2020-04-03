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03 Nisan 2020, Cuma
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zaferi unutulmaz

Chelsea zaferi unutulmaz

Sarı-lacivertli takım için dün unutulmaz zaferinin yıldönümüydü. 2 Nisan 2008'de ilk maçında 'nda İngiliz devini konuk eden , Deivid ve 'ın golleriyle 2-1 kazanıp taraftarını sokağa dökmüştü. Rövanşta Chelsea 2-0 galip gelerek tur atladı.

Sarı-lacivertli takım için dün unutulmaz zaferinin yıldönümüydü. 2 Nisan 2008'de ilk maçında 'nda İngiliz devini konuk eden , Deivid ve 'ın golleriyle 2-1 kazanıp taraftarını sokağa dökmüştü. Rövanşta Chelsea 2-0 galip gelerek tur atladı.
  1. 3.4.2020
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