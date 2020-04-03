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03 Nisan 2020, Cuma
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53 yaşında

Ali Koç 53 yaşında

Başkanı kutladı. 2 Nisan 1967 yılında dünyaya gelen Koç dün 53 yaşına girdi. Koç için başta sarı-lacivertli taraftarlar olmak üzere yönetici arkadaşları, futbolcular ve birçok kesimden "Mutlu yıllar" mesajı geldi.

Başkanı kutladı. 2 Nisan 1967 yılında dünyaya gelen Koç dün 53 yaşına girdi. Koç için başta sarı-lacivertli taraftarlar olmak üzere yönetici arkadaşları, futbolcular ve birçok kesimden "Mutlu yıllar" mesajı geldi.
  1. 3.4.2020
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