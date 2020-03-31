Vedat Muriqi: Menajerlik oyunu acayip sarıyor!

Corona virüsü nedeniyle futbolcular da evlerinde karantina hayatı yaşarken, Fenerbahçeli Vedat Muriqi zamanının çoğunu futbol menajerlik oyunu oynayarak geçirdiğini açıkladı.

FB TV'nin Instagram hesabında canlı yayın konuğu olan Kosovalı golcü, "24 saatin 5-6 saatini menajerlik oyununa ayırıyorum. Çok oynuyorum. Zamanının geçtiğinin farkında değilim. Eşim 5-6 saat oldu diyor, bakıyorum gerçekten öyle olmuş. Çok sarıyor. Öyle bir önüme çıktı, bir bakayım, bırakırım dedim ama zaman nasıl geçiyor, şu anda anlamıyorum" diye konuştu.

"KURALLARA UYMALIYIZ"

Herkese devletin verdiği direktiflere uyma çağrısı yapan Muriqi, "Kendimi bu sürece hazırladım Allah'tan, yoksa sıkıntı yaşardım. Çok fazla dışarı çıkan biri değilim ama sıkıldığımda kendimi bir yerlere atmak isteyen bir tipim. Verilen direktiflere ve kurallara uyulmasına özen gösterilmeli, biz de ailecek o özeni göstermeye çalışıyoruz" dedi.

"SAMANDIRA'YI ÖZLÜYORUZ"

Evde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden sarı-lacivertli futbolcu szölerine şöyle devam etti: "Sabah kalkıyoruz çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Sonra idman saati geliyor, kulübümüz her türlü imkanı sağladı. Evde küçük bir Samandıra havası yarattılar odalarımızda. Bir uygulamadan toplantı kurup, video görüntülü şekilde idmanlarımızı yapıyoruz. Sağolsun Fatih hocamız, analizciler, tercümanlar, hepsi zaman ayırıyorlar. Sosyal olarak idare etmek de zor, sesler üst üste biniyor falan, biraz gecikmeli oluyor ama yine de Samandıra'daki verimi aldığımızı düşünüyorum açıkçası. Ancak Samandıra gibi olmuyor, Samandıra'yı özlüyoruz açıkçası. Bir an önce Samandıra'da idmanlara başlamak istiyorum."

"OĞLUM BENİ GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATIYOR"

Oğlum koşu bandının üzerinde görünce beni çığlık atıyor, uzaklaşıyor. Alışamadı beni koşu bandının üzerinde görmeye. Maça geldi bir kere, kulaklık önlemine rağmen eşim çok bağırdığını söyledi, 5. dakikadan sonra gittiler. İnşallah biraz daha büyüyünce Kadıköy atmosferini de ona anlatacağız.

"ZOR ZAMANDA EL UZATMADA 1 NUMARAYIZ"

Muriqi corona virüsüyle mücadele kapsamında kulübün başlattığı bağış kampanyası hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Herkes elini taşın altına koymalı zor durumlarda. Özellikle Fenerbahçe gibi kulüplerin kampanyalara öncülük yapıp, katılup, başkalarını davet etmesi güzel. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz, neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık aramızda. Tüm futbolcularla bağış yapma kararı verdik. Kaptanımız zorunlu kılmadı bunu, çok yabancı da olduğu için, isteyen katılmayabilir dedi. Herkesin katkı sağlaması çok hoş, çok güzel oldu. Zor zamanda el uzatmada bir numarayız. Daha önce de örnekleri çok var. En yakın örnek, Elazığ. Herkes kendi bütçesine göre yardım etti. Bu zor zamanlarda elimizi taşın altına koymak, insanlık adına herkesin boynunun borcu.

"KOSOVA'DA OHAL VAR"

Ülkesi Kosova'daki son durumu da aktaran Muriqi, "Kosova'da hava yolu, kara yolu gibi giriş çıkış kapıları erken kapandı. OHAL var ülkede, saatler değişiyor sadece. 06-12 arası ihtiyaçlar için çıkabiliyor insanlar. Önlem alınmasına rağmen, küresel bir sorun olduğu için 106 vaka sayısı var, 1 de vefat var. 82 yaşında yaşlı bir teyzemiz vefat etmişti" dedi.