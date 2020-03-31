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31 Mart 2020, Salı
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Sow: kalbimin kulübü

Sow: Fenerbahçe kalbimin kulübü

, F.Bahçe ile ilgili açıklamalar yaptı. "F.Bahçe'de çok çok güzel günler yaşadım. kalbimin kulübü, kalbimdeki bu yeri hiç değişmeyecek. Fenerbahçe benim için her şey" ifadesini kullanan usta krampon, kariyerindeki en güzel golü 'a attığını söyleyip "Muhteşemdi" yorumunu yaptı.

Moussa Sow, F.Bahçe ile ilgili açıklamalar yaptı. "F.Bahçe'de çok çok güzel günler yaşadım. kalbimin kulübü, kalbimdeki bu yeri hiç değişmeyecek. Fenerbahçe benim için her şey" ifadesini kullanan usta krampon, kariyerindeki en güzel golü 'a attığını söyleyip "Muhteşemdi" yorumunu yaptı.

  1. 31.3.2020
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