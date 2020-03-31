Sow: Fenerbahçe kalbimin kulübü

Moussa Sow, F.Bahçe ile ilgili açıklamalar yaptı. "F.Bahçe'de çok çok güzel günler yaşadım. Fenerbahçe kalbimin kulübü, kalbimdeki bu yeri hiç değişmeyecek. Fenerbahçe benim için her şey" ifadesini kullanan usta krampon, kariyerindeki en güzel golü Galatasaray'a attığını söyleyip "Muhteşemdi" yorumunu yaptı.