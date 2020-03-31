Sow: Fenerbahçe kalbimin kulübü
Moussa Sow, F.Bahçe ile ilgili açıklamalar yaptı. "F.Bahçe'de çok çok güzel günler yaşadım. Fenerbahçe kalbimin kulübü, kalbimdeki bu yeri hiç değişmeyecek. Fenerbahçe benim için her şey" ifadesini kullanan usta krampon, kariyerindeki en güzel golü Galatasaray'a attığını söyleyip "Muhteşemdi" yorumunu yaptı.
Moussa Sow, F.Bahçe ile ilgili açıklamalar yaptı. "F.Bahçe'de çok çok güzel günler yaşadım. Fenerbahçe kalbimin kulübü, kalbimdeki bu yeri hiç değişmeyecek. Fenerbahçe benim için her şey" ifadesini kullanan usta krampon, kariyerindeki en güzel golü Galatasaray'a attığını söyleyip "Muhteşemdi" yorumunu yaptı.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sow: Fenerbahçe kalbimin kulübü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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