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31 Mart 2020, Salı
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Pierre’den de çağrı geldi

Pierre’den de çağrı geldi

Hollanda ve 'nin efsane futbolcusu 'tan Türk halkına yönelik Covid-19 mesajı geldi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sosyal medya hesabından seslenen Pierre, olarak "#EvdeKal " dedi. kokartlı Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük ve milli sporcu Elke Lale Van Achterberg de aynı çağrıda bulundular.

  1. 31.3.2020
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