Pierre’den de çağrı geldi

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sosyal medya hesabından seslenen Pierre, Hollandaca olarak "#EvdeKal Türkiye" dedi. FIFA kokartlı Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük ve milli sporcu Elke Lale Van Achterberg de aynı çağrıda bulundular.