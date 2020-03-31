Muriqi'nin menajerinden İtalya iddialarına yanıt! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Muriqi İtalya'ya gidecek mi? Menajeri açıkladı!

Muriqi'nin menajerinden iddialarına yanıt!

Muriqi'nin menajerinden İtalya iddialarına yanıt!

'de son 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Fenerbahçeli yıldız 'nin geleceği hakkında menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Canatar, Lazio ve iddialarıyla ilgili, "Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz ancak Vedat'ın önceliğinin 'da oynamak olacağını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

'nin Kosovalı yıldızı , son 2 sezondur gösterdiği performansla İtalyan ekipleri başta olmak züere birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Golcü oyuncunun menajeri ise Muriqi'nin geleceğiyle ilgili İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canatar, TuttoMercatoWeb'e verdiği röportajda, 25 yaşındaki futbolcunun gelecekteki adresinin olabileceğinin sinyallerini verdi. Lazio ve iddiaları hakkında konuşan Canatar şunları söyledi:

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Dediğim gibi, bekleyelim görelim. Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz.

"MURIQI'NİN ÖNCELİĞİ İTALYA"

Muriqi ile ekiplerinin de ilgilendiğini ancak oyuncusunun İtalya Serie A'ya daha sıcak baktığını belirten Haluk Canatar, "Vedat'ın önceliğinin İtalya'da oynamak olacağını söyleyebilirim. Kendisi Arnavut kökenli. Bu zor zamanlarda İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu nedenle İtalya'ya gitmek ilk tercihi olacaktır" dedi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcucuyla başta Napoli ve Lazio olmak üzere İngiltere Premier Lig'den de , Leicester City ve Tottenham ilgileniyor.

  1. 31.03.2020
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