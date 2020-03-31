Muriqi'nin menajerinden İtalya iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, son 2 sezondur gösterdiği performansla İtalyan ekipleri başta olmak züere birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Golcü oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise Muriqi'nin geleceğiyle ilgili İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canatar, TuttoMercatoWeb'e verdiği röportajda, 25 yaşındaki futbolcunun gelecekteki adresinin İtalya olabileceğinin sinyallerini verdi. Lazio ve Napoli iddiaları hakkında konuşan Canatar şunları söyledi:

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Dediğim gibi, bekleyelim görelim. Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz.

"MURIQI'NİN ÖNCELİĞİ İTALYA"

Muriqi ile İngiltere Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiğini ancak oyuncusunun İtalya Serie A'ya daha sıcak baktığını belirten Haluk Canatar, "Vedat'ın önceliğinin İtalya'da oynamak olacağını söyleyebilirim. Kendisi Arnavut kökenli. Bu zor zamanlarda İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu nedenle İtalya'ya gitmek ilk tercihi olacaktır" dedi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcucuyla başta Napoli ve Lazio olmak üzere İngiltere Premier Lig'den de Manchester United, Leicester City ve Tottenham ilgileniyor.

