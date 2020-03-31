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31 Mart 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolculardan dev bağış!

'den 5 milyon!

Fenerbahçe'den 5 milyon!

başkanı, tüm kulüplere ‘İhtiyacı olanlara yardım edelim’ çağrısı yaptı, “Ülke olarak omuz omuza mücadele etmenin zamanı” ifadesini kullandı.

Başkanı , tüm kulüpleri corona virüsü sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çağırdı. Sarı-lacivertli oyuncuların, 33 bin koli ile 'daki kampanyaya katılması sonrası FBTV'ye çıkarak açıklamalarda bulunan Koç, "Kaptanımız 'na ve futbolcularımıza bu fedakarlık ve cömertlikleri için teşekkür ediyorum. Spor camiasına sesleniyorum, çoğu konuda rekabet ediyoruz ama gelin bu konuda tek vücut olalım, devletimize yardımcı olalım. Omuz omuza bir örnek teşkil edelim ve dayanışma ruhunu gösterelim" dedi.

HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ
İstanbul Valisi ile görüşerek bu kutsal kampanyaya 33 bin koli bağış yaptıklarını hatırlatan Ali Koç, "Bu virüs, bu küresel salgın, hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlatıyor. Ülke olarak omuz omuza mücadele etme zamanı. Zaten milletçe genlerimizde olan birlik beraberlik ve dayanışma kültürünü en üst seviyeye çıkararak, devletimize destek olmanın zamanı. Ayrıca bizim için canlarını riske eden, fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, onlara güç, kolaylık ve sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önderliğinde bir araya gelen Fenerbahçeli futbolcular, İstanbul Valiliği tarafından 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve ihtiyaç sahipleri için başlatılan gıda yardımı kampanyasına 5 milyon TL (33 bin gıda kolisi) bağışladı. Ali Koç ile birlikte canlı yayına çıkan kaptan Emre Belözoğlu, "Biz profesyonel futbolcular olarak birçok insandan daha iyi imkanlara sahibiz. Aramızda bir toplantı yapıp başkanımıza ilettik. Zor durumlarda yek vücut olma gibi özelliklerimizle bu süreci atlatacağız. Fenerbahçe futbolcuları olarak bu konuda bir öncü olmak istedik" diye konuştu.

  1. 31.3.2020
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