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30 Mart 2020, Pazartesi
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Minik Aziz’in keyfi yerinde

Minik Aziz’in keyfi yerinde

'nin başarılı stoperi , karantina günlerinde evde çalışırken, arta kalan vakitlerini ailesiyle geçiriyor. Tecrübeli futbolcu, oğlunun oyun havuzunda oynayarak eğlendiği bir videosunu hesabından sevenleriyle paylaştı. Serdar'ın oğlunun, babasıyla birlikte olmaktan oldukça mutlu olduğu gözlendi.

'nin başarılı stoperi , karantina günlerinde evde çalışırken, arta kalan vakitlerini ailesiyle geçiriyor. Tecrübeli futbolcu, oğlunun oyun havuzunda oynayarak eğlendiği bir videosunu hesabından sevenleriyle paylaştı. Serdar'ın oğlunun, babasıyla birlikte olmaktan oldukça mutlu olduğu gözlendi.
  1. 30.3.2020
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