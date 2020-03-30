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30 Mart 2020, Pazartesi
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Geçmiş olsun Rüştü

Geçmiş olsun Rüştü

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavi için hastaneye yatırılan 'e spor camiasından geçmiş olsun yağmuru geldi. ve 'ın yanı sıra formasını giydiği Kulübü de yapan resmi Twitter adresinden, "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız" mesajını paylaştı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavi için hastaneye yatırılan 'e spor camiasından geçmiş olsun yağmuru geldi. ve 'ın yanı sıra formasını giydiği Kulübü de yapan resmi Twitter adresinden, "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız" mesajını paylaştı.
  1. 30.3.2020
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