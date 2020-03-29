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29 Mart 2020, Pazar
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çok çaba harcadı

Fenerbahçe çok çaba harcadı

'nin ara transferde 'limit engeli' nedeniyle 'ye kaptırdığı 'in menajeri yaşananları anlattı. Domenico, "Fenerbahçe de onun için büyük çaba gösterdi. Ancak PSV vazgeçmedi. Azimleri bizim için fark yarattı" dedi.

'nin ara transferde 'limit engeli' nedeniyle 'ye kaptırdığı 'in menajeri yaşananları anlattı. Domenico, "Ocak ayında John de Jong (PSV ) Milano'ya geldi. Kartlarımızı her zaman açık oynadık. O anda bir karar veremedik çünkü de ilgileniyordu. Fenerbahçe de onun için büyük çaba gösterdi. Ancak PSV vazgeçmedi. Azimleri bizim için fark yarattı" dedi.
  1. 29.3.2020
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