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29 Mart 2020, Pazar
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yok!

Bahane yok!

testinin pozitif çıktığı belirtilen , idmanlarını aksatmıyor. Karantinadan paylaşım yapan yıldız, “ yok” dedi.

'de testi pozitif çıktığı iddia edilen , antrenmanlarını evden sürdürüyor. Evinde karintinaya giren yıldız oyuncu, bireysel çalışmalarına ara vermedi. 32 yaşındaki forvet dün idman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, " yok" notunu düştü. Bisiklet çeviren, ağırlık kaldıran ve birçok zorlu egezersiz hareketini kolaylıkla yaptığı görülen Kruse'nin genel durumunun ve moralinin son derece iyi olması camiayı sevindirdi.
  1. 29.3.2020
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