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29 Mart 2020, Pazar
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: Lütfen evde kalın

Alex: Lütfen evde kalın

Yeni tip Koronavirüs (Covid- 19) sebebiyle başlatılan 'Evde kal' çağrısına de da destek verdi. Spor aracılığıyla videolu mesaj gönderen sambacı, olarak, "Türk arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın ve evde kalın lütfen" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid- 19) sebebiyle başlatılan 'Evde kal' çağrısına de da destek verdi. Spor aracılığıyla videolu mesaj gönderen sambacı, olarak, "Türk arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın ve evde kalın lütfen" dedi. 'de oynadığı dönemlerde golleri ve asistleriyle taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldızın çağrısı çok sayıda beğeni aldı.
  1. 29.3.2020
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