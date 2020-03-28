Sow: Fenerbahçe beni üzüyor

Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü Moussa Sow, Habertürk'e röportaj verdi. 34 yaşındaki Senegalli, sarı-lacivertli kulübün kendisindeki yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe bende farklı duygular uyandırmış bir kulüp. Çok önemli insanlarla çalışma fırsatı yakaladım. Ligde şu anki sıralaması beni üzüyor. Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından çok değişim oldu. İki yıldır kötü sonuçlar alıyorlar. Yanılmıyorsam biz şampiyon olduğumuzdan beri Fenerbahçe başka bir kupa kazanamadı. Umuyorum kafasını yeniden yukarıya doğru kaldırır ve büyük Fenerbahçe tekrar geri döner.



Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi" ifadelerini kullandı. Sow, sık sık Türkiye'ye geldiğini, birkaç yıl daha futbol oynamak istediğini de söyledi.



BEN DE PARİS'TE KARANTİNADAYIM

Allah'a şükürler olsun herhangi bir problemim yok. Ben de şu anda birçok insan gibi karantinadayım, Fransa, Paris'teyim. Herkesten evde kalmasını rica ediyorum. Birçok ülkeye yayılmış bir virüsten bahsediyoruz. Çok kötü bir hastalıkla karşı karşıyayız."



UÇAKTA TEKBİR GETİRİYORDUM

Kayseri'ye maça gidiyorduk. Uçağa bindik. O gün inanılmaz bir türbülans vardı. Ben uçaktan çok korkuyorum. Allahu ekber, subhanallah diye bağırıyorum, dua okuyorum. Buraya kadarmış dedim. İnsanlar bana sus bağırma diyor. Korkmayanlar da gülüyor!"

YILDIRIM'IN VARLIĞI YETERDİ

Aziz Yıldırım soyunma odasına da Samandıra'ya da çok az gelirdi. Tabii Beşiktaş, Galatasaray, Trab zon gibi önemli maçlardan önce sıklıkla görürdük... Ama konuşmalarıyla bizim üzerimizde baskı kurmazdı, varlığını göstermeye gelirdi. Onun varlığı bile yeterdi."