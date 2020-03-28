Moussa Sow: Son iki yıldır Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Moussa Sow'dan F.Bahçe itirafı! "Son iki yıldır..."

: Son iki yıldır 'nin durumu iç açıcı değil

Moussa Sow: Son iki yıldır Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil

'nin eski yıldızı , corona virüsü salgını ve sarı-lacivertli kulüple ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin son dönemde büyük düşüş yaşadığını belirten Senegalli futbolcu, "Son 2 yılda Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil. Umarım en kısa zamanda daha iyi olurlar" dedi.

Fenerbahçeli eski futbolcu , beIN Sports'a konuştu. 'te bulunan Sow, corona virüsü salgını hakkında 'daki son durumu aktarırken, 'ye dair de flaş açıklamalarda bulundu. İşte Sow'un sözlerinden satır başları:

"FRANSA'DA DURUM KÖTÜ"
Paris'teyim. Fransa'da durum kötü. Dünyanın birçok bölgesine yayılmış virüsten bahsediyoruz. Büyük bir problemle karşı karşıyayız. Evimde karantinadayım. Sıcak evimde hayatıma devam ediyorum.

"FENERBAHÇE BENİM HER ŞEYİM"

Fenerbahçe'de çok güzel günlerim oldu. Güzel duygular yaşadım, farklı duygular yaşadım. Çok keyif aldım, çok üzüldüğüm anlar da oldu. Kupalar kazandım. Kupa ve lig şampiyonlukları yaşadım. Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktığımız bir sezon oldu. Fenerbahçe benim kalbimin kulübü. Fenerbahçe'nin kalbimdeki yeri asla değişmeyecek ve Fenerbahçe benim her şeyim.

"SON 2 YILDIR FENERBAHÇE'NİN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL"

Son 2 yıldır Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil. Fenerbahçe de tıpkı ve gibi 'nin en büyük kulüplerinden biri. O yüzden Fenerbahçe'nin de hep yukarılarda olmasını isterim. Umarım en kısa zamanda daha iyi olurlar ve Fenerbahçe kupalar kazanır.

  1. 28.03.2020
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