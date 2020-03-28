Moussa Sow: Son iki yıldır Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, corona virüsü salgını ve sarı-lacivertli kulüple ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin son dönemde büyük düşüş yaşadığını belirten Senegalli futbolcu, "Son 2 yılda Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil. Umarım en kısa zamanda daha iyi olurlar" dedi.
Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow, beIN Sports'a konuştu. Paris'te bulunan Sow, corona virüsü salgını hakkında Fransa'daki son durumu aktarırken, Fenerbahçe'ye dair de flaş açıklamalarda bulundu. İşte Sow'un sözlerinden satır başları:
"FRANSA'DA DURUM KÖTÜ"
Paris'teyim. Fransa'da durum kötü. Dünyanın birçok bölgesine yayılmış virüsten bahsediyoruz. Büyük bir problemle karşı karşıyayız. Evimde karantinadayım. Sıcak evimde hayatıma devam ediyorum.
"FENERBAHÇE BENİM HER ŞEYİM"
Fenerbahçe'de çok güzel günlerim oldu. Güzel duygular yaşadım, farklı duygular yaşadım. Çok keyif aldım, çok üzüldüğüm anlar da oldu. Kupalar kazandım. Kupa ve lig şampiyonlukları yaşadım. Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktığımız bir sezon oldu. Fenerbahçe benim kalbimin kulübü. Fenerbahçe'nin kalbimdeki yeri asla değişmeyecek ve Fenerbahçe benim her şeyim.
"SON 2 YILDIR FENERBAHÇE'NİN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL"
Son 2 yıldır Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil. Fenerbahçe de tıpkı Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. O yüzden Fenerbahçe'nin de hep yukarılarda olmasını isterim. Umarım en kısa zamanda daha iyi olurlar ve Fenerbahçe kupalar kazanır.
- 28.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Moussa Sow: Son iki yıldır Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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