Moussa Sow: Son iki yıldır Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil

Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow, beIN Sports'a konuştu. Paris'te bulunan Sow, corona virüsü salgını hakkında Fransa'daki son durumu aktarırken, Fenerbahçe'ye dair de flaş açıklamalarda bulundu. İşte Sow'un sözlerinden satır başları:

"FRANSA'DA DURUM KÖTÜ"

Paris'teyim. Fransa'da durum kötü. Dünyanın birçok bölgesine yayılmış virüsten bahsediyoruz. Büyük bir problemle karşı karşıyayız. Evimde karantinadayım. Sıcak evimde hayatıma devam ediyorum.

"FENERBAHÇE BENİM HER ŞEYİM"

Fenerbahçe'de çok güzel günlerim oldu. Güzel duygular yaşadım, farklı duygular yaşadım. Çok keyif aldım, çok üzüldüğüm anlar da oldu. Kupalar kazandım. Kupa ve lig şampiyonlukları yaşadım. Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktığımız bir sezon oldu. Fenerbahçe benim kalbimin kulübü. Fenerbahçe'nin kalbimdeki yeri asla değişmeyecek ve Fenerbahçe benim her şeyim.

"SON 2 YILDIR FENERBAHÇE'NİN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL"

Son 2 yıldır Fenerbahçe'nin durumu iç açıcı değil. Fenerbahçe de tıpkı Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. O yüzden Fenerbahçe'nin de hep yukarılarda olmasını isterim. Umarım en kısa zamanda daha iyi olurlar ve Fenerbahçe kupalar kazanır.