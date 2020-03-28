Bild: O futbolcu Max Kruse mi?

Fenerbahçe futbol takımında da yapılan ilk testlerde 1 oyuncu ile 1 sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusuna rastlanmıştı. Almanya'nın Bild gazetesi, söz konusu oyuncunun Max Kruse olduğunun iddia edildiğini yazdı. Kruse, "Şahsen korkmuyorum, ama elbette yaşlılar veya daha önce hastalıkları olan insanlar hakkında daha fazla endişelenmeniz gerekiyor. Tabii ki ailem için endişeleniyorum" demişti.