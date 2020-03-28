Fenerbahçe futbol takımında da yapılan ilk testlerde 1 oyuncu ile 1 sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusuna rastlanmıştı. Almanya'nın Bild gazetesi, söz konusu oyuncunun Max Kruse olduğunun iddia edildiğini yazdı.
Fenerbahçe futbol takımında da yapılan ilk testlerde 1 oyuncu ile 1 sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusuna rastlanmıştı. Almanya'nın Bild gazetesi, söz konusu oyuncunun Max Kruse olduğunun iddia edildiğini yazdı. Kruse, "Şahsen korkmuyorum, ama elbette yaşlılar veya daha önce hastalıkları olan insanlar hakkında daha fazla endişelenmeniz gerekiyor. Tabii ki ailem için endişeleniyorum" demişti.
- 28.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bild: O futbolcu Max Kruse mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.