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28 Mart 2020, Cumartesi
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: O futbolcu mi?

Bild: O futbolcu Max Kruse mi?

takımında da yapılan ilk testlerde 1 oyuncu ile 1 sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusuna rastlanmıştı. 'nın gazetesi, söz konusu oyuncunun olduğunun iddia edildiğini yazdı.

takımında da yapılan ilk testlerde 1 oyuncu ile 1 sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusuna rastlanmıştı. 'nın gazetesi, söz konusu oyuncunun olduğunun iddia edildiğini yazdı. Kruse, "Şahsen korkmuyorum, ama elbette yaşlılar veya daha önce hastalıkları olan insanlar hakkında daha fazla endişelenmeniz gerekiyor. Tabii ki ailem için endişeleniyorum" demişti.

  1. 28.3.2020
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