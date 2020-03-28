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28 Mart 2020, Cumartesi
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Alkışlar ve 'a

Alkışlar Altay ve Umut'a

Fenerbahçeli Bayındır ile Beşiktaşlı futbolcu Nayir, koronavirüs nedeniyle biner aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.

, sosyal medyadan "Bu zorlu süreçte üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum" dedi. Altay, mesajının sonunda 'u da yardıma çağırdı. Buna cevap veren Umut da "Ben de ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum" mesajını paylaştı.
  1. 28.3.2020
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