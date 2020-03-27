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27 Mart 2020, Cuma
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’dan Kadıoğlu kararı

FIFA’dan Kadıoğlu kararı

’nın Kulübü, F.Bahçe’nin transferinden kalan 750 bin euro’yu yakında ödeyeceğini açıkladı. İdari direktör Schaik, “10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu artık kabul edilemez. Ancak şimdi kararını verdi. Nisan ayının ortasında ödemeyi bekliyoruz” dedi.

'nın Kulübü, F.Bahçe'nin transferinden kalan 750 bin euro'yu yakında ödeyeceğini açıkladı. İdari direktör Schaik, "10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu artık kabul edilemez. Ancak şimdi kararını verdi. Nisan ayının ortasında ödemeyi bekliyoruz" dedi.
  1. 27.3.2020
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