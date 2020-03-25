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25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Muriqi ve Serdar Aziz'in test sonucu belli oldu!

Vedat Muriqi ve 'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

ekiplerinden 'de tüm takım corona virüsü testinden geçerken, Vedat Muriqi ve 'in menajeri , temsilciliğini yaptığı iki ismin yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

'ye Vedat Muriqi ve 'den sevindirici haber geldi. ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra 'nde corona virüsü testine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli takım yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına raslanıldığı açıklanmıştı. Test sonuçları merakla beklenirken, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan , temsilciğilini yaptığı isimler hakkında hesabından bir paylaşım yaptı.

SONUÇLAR NEGATİF
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 tesleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 19:29
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