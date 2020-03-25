Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in corona virüsü test sonucu belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım corona virüsü testinden geçerken, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, temsilciliğini yaptığı iki ismin yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'den sevindirici haber geldi. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli takım yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına raslanıldığı açıklanmıştı. Test sonuçları merakla beklenirken, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, temsilciğilini yaptığı isimler hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
SONUÇLAR NEGATİF
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 tesleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 19:29
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