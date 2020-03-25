Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: Umarım çok yemem - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Fenerbahçeli : Umarım çok yemem

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: Umarım çok yemem

'nin başarılı sol beki yayıncı kuruluşa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evde kalmanın önemine vurgu yapan Kaldırım, "Normalde ben yemeyi çok sevmem ama son günlerde her gün pasta yaptım, bundan keyif aldığımı öğrendim. Evde çok zaman geçirince, bunu da yeni öğrendim. Umarım bu süre zarfında çok yiyerek kilo almam" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncu , zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.

Hasan Ali Kaldırım, "Hepimiz için zor bir süreç. Belki de tüm dünya aynı problemi aynı anda ilk defa yaşıyordur. En kısa zamanda çözüleceğini ümit ediyorum." dedi.

"EVDEN İDMAN YAPIYORUZ"

Hasan Ali Kaldırım, "En son perşembe günü idman gerçekleştirdik, cumadan beri evdeyiz. Sağ olsun hocalarımız bir platform kurdular, video konferans üzerinden takım halinde hocalarımızı görerek idmanlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Ne kadar böyle devam edecek, idmanlara ne zaman başlanacak, maçlar ne zaman başlayacak... Kendimizi hazır tutmamız lazım. Burada her sporcuya görev düşüyor. Temennim en kısa zamanda futbola geri dönmek." ifadelerini kullandı.

"UMARIM ÇOK YİYEREK KİLO ALMAM"

Kaldırım, "Normalde ben yemeyi çok sevmem ama son günlerde her gün pasta yaptım, bundan keyif aldığımı öğrendim. Evde çok zaman geçirince, bunu da yeni öğrendim. Umarım bu süre zarfında çok yiyerek kilo almam" diyerek esprili bir şekilde durumu özetledi.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 20:12
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