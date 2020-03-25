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25 Mart 2020, Çarşamba
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Evde kal

Evde kal Türkiye

F.Bahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan mesaj var... hesabından video paylaşan Uruguaylı, "Türk dostlarım size 'dan sevgilerimi yolluyorum. zamanlardan geçiriyoruz. gereken en akıllıca şey evlerimizden dışarı çıkmamamız. Brezilya'dan size evde kal diyorum" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan mesaj var... hesabından video paylaşan Uruguaylı, "Türk dostlarım size 'dan sevgilerimi yolluyorum. zamanlardan geçiriyoruz. gereken en akıllıca şey evlerimizden dışarı çıkmamamız. Brezilya'dan size evde kal diyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 25.3.2020
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