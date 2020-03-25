Ersun Yanal'dan corona virüsü mesajı ''Geçmiş olsun''

Ersun Yanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalanan isimlere geçmiş olsun mesajı yolladı.

Yanal, "Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen evde kalalım.!" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmış, Fenerbahçe Kulübü de bir futbolcusu ve sağlık çalışanın test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.



