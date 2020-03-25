Ersun Yanal'dan corona virüsü mesajı ''Geçmiş olsun'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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'dan corona virüsü mesajı ''Geçmiş olsun''

Ersun Yanal'dan corona virüsü mesajı ''Geçmiş olsun''

'nin eski 'dan corona virüsü açıklaması geldi. Yanal, hem dünya hem de spor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalanan isimlere geçmiş olsun mesajı yolladı.

Yanal, "Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen evde kalalım.!" dedi.

Galatasaray Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmış, Kulübü de bir futbolcusu ve sağlık çalışanın test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.

  1. 25.03.2020
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