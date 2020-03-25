Ersun Yanal'dan corona virüsü mesajı ''Geçmiş olsun''
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan corona virüsü açıklaması geldi. Yanal, hem dünya hem de spor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ersun Yanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalanan isimlere geçmiş olsun mesajı yolladı.
Yanal, "Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen evde kalalım.!" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmış, Fenerbahçe Kulübü de bir futbolcusu ve sağlık çalışanın test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.
- 25.03.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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