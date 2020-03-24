Yanal motivasyonu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yanal motivasyonu!

Yanal motivasyonu!

Yanal motivasyonu!

Mevlüt, ’ın G.Saray maçı öncesi takıma cesaret vermek için kendisinin -Marsilya tecrübesini örnek gösterdiğini açıkladı

Mevlüt Erdinç, L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki forvet, 'ın G.Saray maçından önce kendisinin 'daki derbi tecrübesinden örnek verdiğini belirterek, "Eski teknik direktörümüz bize cesaret vermek için önemli derbileri örnek gösteriyordu. G.Saray maçından önce benim - Marsilya tecrübelerimi de örnekler arasında gösterdi" dedi. Sarı- lacivertliler, 'de ezeli rakibine 21 yıl sonra 3-1 mağlup olmuştu. Bugüne kadar karşılaştığı en sert defans oyuncusu hakkında da konuşan Mevlüt, "Sert doğru kelime mi bilmiyorum ama Gabriel Heinze'nin (Marsilya'nın Arjantinli eski stoperi) müdahaleleri gerçekten incitici olabiliyordu. Dirsek atmak gibi çok sert müdahalelerin yanı sıra psikolojik olarak da çok zorlayıcıydı" ifadelerini kullandı.

  1. 24.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yanal motivasyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN