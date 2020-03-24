Yanal motivasyonu!
Mevlüt, Ersun Yanal’ın G.Saray maçı öncesi takıma cesaret vermek için kendisinin PSG-Marsilya tecrübesini örnek gösterdiğini açıkladı
Mevlüt Erdinç, L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki forvet, Ersun Yanal'ın G.Saray maçından önce kendisinin Fransa'daki derbi tecrübesinden örnek verdiğini belirterek, "Eski teknik direktörümüz bize cesaret vermek için önemli derbileri örnek gösteriyordu. G.Saray maçından önce benim PSG - Marsilya tecrübelerimi de örnekler arasında gösterdi" dedi. Sarı- lacivertliler, Kadıköy'de ezeli rakibine 21 yıl sonra 3-1 mağlup olmuştu. Bugüne kadar karşılaştığı en sert defans oyuncusu hakkında da konuşan Mevlüt, "Sert doğru kelime mi bilmiyorum ama Gabriel Heinze'nin (Marsilya'nın Arjantinli eski stoperi) müdahaleleri gerçekten incitici olabiliyordu. Dirsek atmak gibi çok sert müdahalelerin yanı sıra psikolojik olarak da çok zorlayıcıydı" ifadelerini kullandı.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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