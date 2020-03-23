Video başına - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Video başına

Video başına

Video başına

Liglerin ertelenmesiyle evden çalışma kararı alan ’de ilk antrenman bugün yapılacak. Futbolcular, bireysel performans uzmanı ’ın video bağlantı sistemiyle göstereceği çalışmaları kendi evlerinde yapacak.

Liglerin ertelenmesiyle evden çalışma kararı alan 'de ilk antrenman bugün yapılacak. Futbolcular, bireysel performans uzmanı 'ın video bağlantı sistemiyle göstereceği çalışmaları kendi evlerinde yapacak. Evden çalışma için gerekli malzemeler yönetim tarafından tüm oyunculara gönderildi. Sarı-lacivertliler bir hafta süreyle bu şekilde antrenmanlarını sürdürecek. Ardından Koronavirüs salgınında yaşanacak gelişmelere göre ya bir süre daha bu şekilde evden çalışmaya devam edilecek ya da yeni bir program uygulanacak
  1. 23.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Video başına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN