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23 Mart 2020, Pazartesi
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Sloukas Selanik’e gitti

Sloukas Selanik’e gitti

Beko'da Covid- 19 şüphesiyle bazı oyuncuların hastaneye sevk edilmesinin ardından , Selanik'e gitti. basını, 'dan memleketi Selanik'e seyahat ettiğini duyurduğu yıldız basketbolcunun, buradaki evinde karantinaya girdiğini yazdı.

Beko'da Covid- 19 şüphesiyle bazı oyuncuların hastaneye sevk edilmesinin ardından , Selanik'e gitti. basını, 'dan memleketi Selanik'e seyahat ettiğini duyurduğu yıldız basketbolcunun, buradaki evinde karantinaya girdiğini yazdı. Doktorların tavsiyelerini dinlediği belirtilen ismin burada bir süre karantinada kalacağı ifade edildi.
  1. 23.3.2020
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