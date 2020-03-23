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23 Mart 2020, Pazartesi
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De kızıyla çalıştı

Nando De Colo kızıyla çalıştı

Yeni tip Koronavirüs'ün etkilediği 'da, yıldız oyuncu De 'dan mesaj var. oyun kurucusu De Colo, evde çalışmalarını çocuğuyla beraber sürdürüyor. paylaştığı mesajda De Colo, " aktif tutalım." yorumunda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs'ün etkilediği 'da, yıldız oyuncu De 'dan mesaj var. oyun kurucusu De Colo, evde çalışmalarını çocuğuyla beraber sürdürüyor. paylaştığı mesajda De Colo, " aktif tutalım." yorumunda bulundu.
  1. 23.3.2020
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