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23 Mart 2020, Pazartesi
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Evde kal ama eve hapsolma

Evde kal ama eve hapsolma

A  Takım'ın eski mentoru 'den oyunculara, Covid-19 tavsiyeleri geldi. Sosyal medye hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Dr. Biçer, şu ifadeleri kullandı: Önce kendinizi güvene alın. Kurallara uyun ve evde kalın ama eve hapsolmayın.

A Takım'ın eski mentoru 'den oyunculara, Covid-19 tavsiyeleri geldi. Sosyal medye hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Dr. Biçer, şu ifadeleri kullandı: Önce kendinizi güvene alın. Kurallara uyun ve evde kalın ama eve hapsolmayın. Fiziksel ve zihinsel dayanıklılık antrenmanlarını evde yapın. İyi beslenin, dinlenin ve bol sıvı alın. Ertelediğiniz işlere başlayın, kitap okuyun, filim veya biyografi izleyin. Topluma çevrenizden başlayarak umut verin.
  1. 23.3.2020
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