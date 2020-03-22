Max Kruse: Gidersem dönemem
Kruse, liglere verilen arada ülkesine gitmek istediğini ancak kulübün katı kurallar koyduğunu söyledi ve ekledi: Gidersem ve o sırada ligler tekrar başlarsa dönemem.
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, liglere ara verilmesinin ardından ülkesine dönmeyi düşündüğünü ancak kurallar çok ciddi olduğundan bunu gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin Türkiye'den ayrılmalarına izin vermediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Şu anda maalesef Almanya'ya gitme şansım yok. Kulüpte çok katı kurallar koyuldu. 10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere gidemiyoruz" diye konuştu. Kruse şöyle devam etti: "Almanya'ya gidersem Türkiye'ye geri dönemem. 17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Eğer futbol tekrar başlarsa ve ben o sırada burada olamazsam, bu normal karşılanacak bir durum olmaz. Bu yüzden İstanbul'da kalacağım ve içinde bulunduğum durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." Sarı-lacivertli kulübün sezon başında kadrosuna kattığı oyuncu, 23 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
- 22.3.2020
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