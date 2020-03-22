Flaş karar! Obradovic'in yerine efsane isim
Fenerbahçe Beko'nun başında tarihi başarılara imza atan Zeljko Obradovic'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli antrenörün yerine Litvanya basketbolunun efsane ismi ve aynı zamanda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sarunas Jasikevicius'u getirmeyi düşündüğü iddia edildi.
Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Başantrenör Zeljko Obradovic'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve yerine Sarunas Jasikevicius'in geleceği belirtildi.
Sırp yer alan habere göre; finansal sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, başantrenör Zeljko Obradovic'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe yönetiminin, sözleşme uzatma teklifini iki kez reddeden Obradovic'in yerine Zalgiris Kaunas'ı çalıştıran Sarunas Jasikevicius'i getirmeyi düşündüğü kaydedildi.
Litvanyalı başantrenörün sadece Fenerbahçe değil, bir Yunan ve bi İspanyol takımı tarafından da istendiği vurgulandı. Bu kulüplerin ise Panathinaikos ve Barcelona olduğu belirtildi.
2013'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da görev yapan Zeljko Obradovic, sarı lacivertlileri THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez Dörtlü-Final'e taşırken, bir şampiyonluk kazandı.
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