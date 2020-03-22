Fenerbahçe'de Obradovic'in yerine Jasikevicius! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Flaş karar! Obradovic'in yerine efsane isim

Flaş karar! Obradovic'in yerine efsane isim

Beko'nun başında tarihi başarılara imza atan 'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli antrenörün yerine Litvanya basketbolunun efsane ismi ve aynı zamanda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 'u getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Beko'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Başantrenör 'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve yerine 'in geleceği belirtildi.

Sırp yer alan habere göre; finansal sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, başantrenör Zeljko Obradovic'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşme uzatma teklifini iki kez reddeden Obradovic'in yerine 'ı çalıştıran Sarunas Jasikevicius'i getirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Litvanyalı başantrenörün sadece Fenerbahçe değil, bir Yunan ve bi İspanyol takımı tarafından da istendiği vurgulandı. Bu kulüplerin ise Panathinaikos ve olduğu belirtildi.

2013'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da görev yapan Zeljko Obradovic, sarı lacivertlileri Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez Dörtlü-Final'e taşırken, bir şampiyonluk kazandı.

  1. 22.03.2020
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