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22 Mart 2020, Pazar
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Eyvah! Koronavirüs 'ye sıçradı

Eyvah! Koronavirüs Fenerbahçe'ye sıçradı

Yönetim, “Rutin kontroller sırasında bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında Covid-19 belirtisine rastlandı” dedi. 4 ismin detaylı testlerinin de pozitif çıktığı öne sürüldü.

Beko Erkek Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtisine rastlandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek basketbol A takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında, bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır" denildi. Belirtilerin tespit edilmesi sonrası, sağlık heyetinin duruma ivedilikle müdahalede bulunduğu kaydedilirken, "Takımımız, detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BİRLİKTE AŞACAĞIZ
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi Altay Bayındır sosyal medya hesabından, "Bu durumu hep birlikte atlatacağız. Güçlü olun, kalbimiz sizinle" yazarak, basketbol takımı oyuncularına destek verdi.

4 İSİMDE VİRÜS ÇIKTI
Fenerbahçe Beko'da yaklaşık 35 kişiye test uygulandığı öğrenildi. Laboratuvarda tükürük testi ve diğer testlere giren oyuncu ve idari kadro içinden 6 basketbolcu ile 1 idari kadro üyesinde Koronavirüs belirtilerine rastlandığı bildirildi. Hastaneye yönlendirilen 7 isimden 4'ünün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

BAKAN KOCA: HASTANEYE YÖNLENDİRİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güzide kulüplerinden Fenerbahçe'nin basketbol A takımı sporcu ve idari kadrosunda #COVID19 belirtisi görülmesi sebebiyle gerekli tetkikler için hastaneye yönlendirilmiştir" bilgisini paylaştı.

SON 14 GÜNDE KİMİNLE OYNADI?
Fenerbahçe Beko, son 14 günde ING 'nde ve TOFAŞ ile karşılaştı. Avrupa'da , Kmimki ve Kızılyıldız ile karşılaştı. TOFAŞ ise son 17 günde takımı Andorra ile; Beşiktaş ise Telekom ve ile oynadı. Tofaş, basketbolcularında bulgu olmadığını duyurdu.

  1. 22.3.2020
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