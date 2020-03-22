Emre Belözoğlu: Evde kalalım

Emre Belözoğlu, Covid-19 salgınına karşı herkesi kurallara uymaya çağırdı. FB TV'ye açıklama yapan kaptan, "Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Olabildiğince herkes evinde kalmalı. Bizler de evde kalacağız" dedi.

VİDEO SISTEMLE ÇALIŞACAĞIZ

Ligin ertelenmesinin yerinde olduğunu vurgulayan Emre, "Zeki Hoca 1 haftalık evde çalışma programı belirledi. Pazartesiden itibaren bizlere tedarik edilecek malzemelerle antrenmanlara başlayacağız. Fatih Yıldız video kontrol sistemiyle bütün takıma antrenman yaptıracak" dedi.