Emre Belözoğlu: Evde kalalım
Emre Belözoğlu, Covid-19 salgınına karşı herkesi kurallara uymaya çağırdı. FB TV'ye açıklama yapan kaptan, "Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Olabildiğince herkes evinde kalmalı. Bizler de evde kalacağız" dedi.
Emre Belözoğlu, Covid-19 salgınına karşı herkesi kurallara uymaya çağırdı. FB TV'ye açıklama yapan kaptan, "Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Olabildiğince herkes evinde kalmalı. Bizler de evde kalacağız" dedi.
VİDEO SISTEMLE ÇALIŞACAĞIZ
Ligin ertelenmesinin yerinde olduğunu vurgulayan Emre, "Zeki Hoca 1 haftalık evde çalışma programı belirledi. Pazartesiden itibaren bizlere tedarik edilecek malzemelerle antrenmanlara başlayacağız. Fatih Yıldız video kontrol sistemiyle bütün takıma antrenman yaptıracak" dedi.
- 22.3.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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