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22 Mart 2020, Pazar
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''Daha final oynayacağız''

''Daha final oynayacağız''

"Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha 'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha 'de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz. Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim" dedi.

  1. 22.3.2020
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