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21 Mart 2020, Cumartesi
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Transfer teklifini açıkladılar! Berke Özer için Manchester City ve Liverpool...

Geçtiğimiz sezon 'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan kadrosuna kattığı ve bu sezon başında Belçika temsilcisi KVC Westerlo'ya kiraladığı için sürpriz bir detay ortaya çıktı. Belçika basınından yansıyan bilgilere göre sarı lacivertli genç yeteneği ve istemiş! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABAERLER)

Sezon başında 'den ayrılarak Belçika kulüplerinden Westerlo'nun yolunu tutan için, ülke basınında önemli bir haber yayınlandı.

19 yaşındaki eldivenin, sezon başında Westerlo'nun yanı sıra Liverpoool ve Manchester City tarafından istenildiği ancak sarı lacivertlilerin oyuncuyu Belçika temsilcisine kiraladığı yazıldı.

Haberin detaylarında, "Berke Özer, kulübe(Westerlo) kiralık geldi. Buna ek olarak Liverpool ve Manchester City de oyuncu ile ilgilendi" bilgisine yer verildi.

"HEDEFİM FENERBAHÇE KALESİNİ SAVUNMAK"

Öte yandan Berke'nin Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarına da yer verilen haberde, "Fenerbahçe beni satmak istemedi. Sadece kiralamak istedi. Hedefim Fenerbahçe'nin kalesini bir gün korumak." dediği açıklama okuyucularla paylaşıldı.

Berke Özer bu sezon toplamda 22 müsabakada rol alırken kalesinde 23 gol gördü ve 6 mücadelede gol yemedi.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 11:53
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