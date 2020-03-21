Son sözleri gündem olmuştu! Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Teknik adam havuzu oldukça geniş olan sarı-lacivertli takımda deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ın ismi gündeme gelmişti. Vural'dan söz konusu iddialara cevap geldi.



''F.BAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM''

Yılmaz Vural, Fenerbahçe'den teklif almadığını açıkladı. 'Ben 9 haftalığına denenecek adam değilim' sözleri basına yansıyan Akhisar'ın teknik patronu, "Fenerbahçe bana teklif yapmış ben teklifi reddetmiş gibi bir şey oldu. Bu doğru değil. F.Bahçe için bu ara iyi oldu. Bu sürede aceleye gelmeden doğru kararı vereceklerdir" dedi.