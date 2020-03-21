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21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Son sözleri gündem olmuştu! Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Son sözleri gündem olmuştu! 'dan açıklaması

Son sözleri gündem olmuştu! Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

arayışlarına son sürat devam eden 'de ismi gündeme gelmişti. Deneyimli teknik adamın ''Ben 9 ay denenecek teknik adam değilim'' sözleri gündeme oturmuştu. Vural, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadığını açıkladı.

döneminin sona ermesinin ardından 'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Teknik adam havuzu oldukça geniş olan sarı-lacivertli takımda deneyimli teknik adam 'ın ismi gündeme gelmişti. Vural'dan söz konusu iddialara cevap geldi.

''F.BAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM''
Yılmaz Vural, Fenerbahçe'den teklif almadığını açıkladı. 'Ben 9 haftalığına denenecek adam değilim' sözleri basına yansıyan Akhisar'ın teknik patronu, "Fenerbahçe bana teklif yapmış ben teklifi reddetmiş gibi bir şey oldu. Bu doğru değil. F.Bahçe için bu ara iyi oldu. Bu sürede aceleye gelmeden doğru kararı vereceklerdir" dedi.

  1. 21.3.2020
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