Josef de Souza dönmek istiyor

F.Bahçe'nin eski ön liberosu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Suudi Al Ahli takımında forma giyen sambacı, Playspor'a konuştu.

F.Bahçe ile kupa kazanamamasına rağmen taraftarların kendisini çok sevdiğini belirten Josef, "Arabistan'a şampiyon olmak için gittim. 2 yıl daha sözleşmem var ve tamamlamak istiyorum. Ondan sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşadım. Kupa kazanamasak bile bana büyük saygı duydular. Bu yüzden mutluyum. Türkiye'de bu fırsatı bir kez daha yakalamak istiyorum" dedi.

TÜRKLER ÇOK TUTKULULAR

Josef, ailesiyle her fırsatta Türkiye'ye gittiklerini de kaydederek, "Ailecek Türkiye'yi çok özlüyorum. Brezilya'da bile oynarken, Brezilyalılar futbola çok tutkulu olmasına rağmen böyle bir atmosfer olmuyordu. Türkiye ile ilgili en çok bunu özledim" dedi.