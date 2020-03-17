Son dakika: Fenerbahçe'de resmi Yalçın Koşukavak açıklaması!
Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı resmi açıklamada Yalçn Koşukavak ile yapılan görüşmeleri doğruladı! İşte o açıklama...
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yaptığı görüşmeyi resmi hesaptan doğruladı!
Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;
Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.
Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.
Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.
Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASINA ALTAY'DAN FLAŞ CEVAP
Altay Kulübü de Fenerbahçe'nin ardından açıklama yaptı. İşte o açıklama:
Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup, kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir.
Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hak ettiği süper lige çıkartmak olduğunu belirtmiştir.
Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından beri kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur…
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 15:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'de resmi Yalçın Koşukavak açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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