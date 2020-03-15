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15 Mart 2020, Pazar
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Tarihe aykırı

Tarihe aykırı

Antrenör yenilgiyi böyle yorumladı: "F.Bahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için utanıyorum. Kötü gidişatın sebebi değişim. 8 maçtır kazanamıyoruz, bu durum F.Bahçe tarihine aykırı.”

F.Bahçe antrenörü , yenilgisi sonrası çok üzgün olduklarını söyledi. Göle şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için utanıyorum. Çok zor bir durum, konuşmak bile zor. Konyaspor'u tebrik ederim. Sahada psikolojik olarak enerjimiz çok az ve düşüktü. Bunu hiçbir şekilde yukarıya taşıyamadık. Ne kalite, ne hareketlilik, ne topun yönünü istediğimiz gibi değiştirip, rakibin dengesini bozamadık. Kötü gidi şatın ilk sebebi değişimden kaynaklandı. Bundan önce süreçte de takımın ritmi bozuldu. 8 maçtır kazanamıyoruz, bu durum F.Bahçe tarihine aykırı. Ama F.Bahçe bunun üstesinden gelecek büyüklükte bir camiadır ve gelecektir de."
  1. 15.3.2020
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