Otur sıfır!
Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda rakip kaleye şut bile atamadı... İkinci devre on denemede kaleyi bulamayınca 9 kişilik Konya’ya yenildi, hasret 7 maça çıktı
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Sarılacivertli ekibin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. 2002-03 sezonunda 8 maç kazanamayan Kanarya, ligde o tarihten bu yana en uzun galip gelemediği seriye imza attı. İlk yarıda oyunun hakimi olan Konyaspor, 41'de Bajic'in müthiş vuruşuyla öne geçti: 1-0. Dökülen Fenerbahçe bu devrede şut, şut girişimi, korner ve ofsayt istatistiklerinde '0' çekti.
SON 7 MAÇTA 4'ÜNCÜ YENİLGİ
İkinci yarıda 67'de Skubic, 77'de ise Ömer Ali Şahiner'in atılmasıyla ev sahibi Konyaspor 9 kişi kaldı. Uzatmalarla birlikte 19 dakika iki kişi fazla oynayan Kanarya 10 şut girişiminde yine kaleyi bulamadı ve son 7 haftada 4. yenilgisini aldı. Trabzonspor bugün kazanırsa, sarı-lacivertlilerin liderle arasındaki fark 15 puana çıkacak. Fenerbahçe haftaya Kadıköy'de Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
ŞUT ÇEKEMEDİ
Fenerbahçe, 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı. Sarı-lacivertliler, 22 Ekim 2017'deki Galatasaray derbisinden beri ise ilk kez bir Süper Lig maçında isabetli şut çekemedi.
- 15.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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