Kanarya’dan İnegöl’e set yok: 3-0 - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Kanarya’dan İnegöl’e set yok: 3-0

Kanarya’dan ’e set yok:

Kanarya’dan İnegöl’e set yok: 3-0

'nin son haftasında lider F.Bahçe, 'la (25-21, 25-17, 25-18) geçip normal sezonu galibiyetle bitirdi.

'nin son haftasında lider F.Bahçe, 'la (25-21, 25-17, 25-18) geçip normal sezonu galibiyetle bitirdi. Diğer sonuçlar: G.Saray-Arhavi: 3-0 (25-10, 25-21, 25-20), Plevne-Halkbank: 0-3, Bursa-İBB: 1-3, Ziraat-Sorgun: 3-1.
  1. 15.3.2020
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